Son Dakika! Soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan KPSS iptal edildi - Haberler

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Son Dakika! Soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan KPSS iptal edildi

Son dakika! Dün gece ÖSYM Başkanlığına atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kpss'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması infial yarattı. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

İddialar sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti. ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Ersoy, 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kpss'nin iptal edildiğini açıklayarak, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan KPSS iptal edildi

Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti: "Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."

Ersoy konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bayram Ali Ersoy Ösym KPSS Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Turannnn :

O kadar çalıştik boşa gitti....kılıçdaroğlu istifa:)))

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ÖZGÜR KARDEŞ:

BENCE YAYINEVİNE Bİ KUMPAS OLABİLİR. DİREK ONLARIN SORULARINI ALIP KİTAPÇIĞA BASILMASINI SAĞLAYANLAR YAYINEVİNİ ZORA SOKMAYA ÇALIŞIYOR OLABİLİR. YOKSA HANGİ YAYIN EVİ BUNA MÜSADE EDEREK KENDİNİ RİSKE ATAR HAAA SORUYORUM SİZE SORUYORUM. GERÇEKÇİ OLALIM.

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interactive:

o yayınevi şimdi de çıkıp 'tamamen tesadüf' yalanını atsın

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