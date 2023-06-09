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Son Dakika! Samsun'da iki tramvay çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı var

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Son dakika! Samsun'un Canik ilçesinde arıza yapan tramvaya arkadan gelen tramvay duramayarak çarptı. Kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde saat 09.40 sıralarında, raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde kaza meydana geldi. Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı. Kaza, 112'ye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralananlarla ilgili bilgi veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı "Vatmanımızın durumu biraz ağır, yaralı sayımız 26 gibi gözükmekle beraber çoğunluğu hafif ayakta tedavi görüyorlar." dedi.

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Son Dakika! Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 20'den fazla yaralı var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Akın ÖZYURT:

Ah İmamoğlu diyecektim ki Samsunmuş.

Cevap Yaz114Yayından Kaldır
adem :

İMKANSIZI BAŞARMIŞLAR

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Klm :

Dümdüz yolda tek çeşitli tramvayı dahi kontorülünü sağlamakta açiz bir işletme bu kadar mı yani ne kadar hıza sahiptin de önünde olmaması gereken tramvayı görüp duramadın şaka gibi

Cevap Yaz412Yayından Kaldır
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