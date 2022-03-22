Hırsızın sabıkası pes dedirtti! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalmış - Haberler

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Hırsızın sabıkası pes dedirtti! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalmış

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de 7 ayrı ikamete yönelik hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi yakaladı. Şahsın girdiği bir evden 11 bin TL değerinde gıda malzemesi çalması ise şaşkınlık yarattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri açıktan ve ikametten hırsızlık yapan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.

EV ALETLERİ DE ÇALMIŞ

Yapılan çalışmalarda açıktan bin 200 TL'lik ev eşyası çalınması, açıktan 900 TL değerinde ev eşyası çalınması, ikametten 11 bin TL değerinde gıda malzemesi çalınması, ikametten 16 bin TL değerinde ev aletleri çalınması, ikametten 7 bin 500 TL değerinde bakır kazan çalınması olayları neticesinde toplamda açıktan bin 500 TL değerinde hırsızlık yapan ve açıktan 2 bin 500 TL değerinde el aletleri çalan A.S. (27) yakalandı.

ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Diğer yandan A.S.'nin bir ikametten hırsızlık yaptığı görüntüler apartman kamerasına saniye saniye yansırken, 2 farklı suçtan da aranması olduğu tespit edildi. A.S. gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsızın sabıkası pes dedirtti! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalmış

Hırsızın sabıkası pes dedirtti! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalmış

Hırsızın sabıkası pes dedirtti! Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalmış

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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