Son Dakika: MİT'ten Suriye'ye nokta operasyon! 3 PKK'lı terörist Afrin-Azez kara yolunda yakalandı

MİT sınır dışı operasyonlarına başarıyla devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD/YPG terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesine matuf bir süredir sürdürdüğü planlı çalışmalar neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti.

KARA YOLUNDA PUSU KURULDU

Mezkur bilgilerin Emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine, MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti. Terör örgütü mensupları Adnan Piro kod Ferhad Edemen, Bahtiyar kod Ozan Tunç, Çem Riha kod Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek FKH alanına ulaştı. FKH alanında örgüt mensuplarını karşılayan ve milis rolünü oynayan Suriye Milli Ordusu unsurları operasyonunun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun bir mizansenle örgüt mensuplarını Afrin şehir merkezi girişine kadar getirdi. Afrin şehir merkezi girişinde Afrin- Azez karayolu üzerinde pusuda bekleyen MİT ekibi örgüt mensuplarını silah ve teçhizatları ile birlikte sağ olarak ele geçirdi.

PKK İÇERİSİNDE AKTİF OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan teröristlerden Çem Riha kod Mehmet Kaykır'ın, 2012'de PKK'ya katıldığı, örgütün gençlik faaliyetlerinde yer aldığı, İran'da da örgüt adına faaliyet yürüttüğü, son olarak Amanos saha yönetiminde sözde Dörtyol Sorumlusu olduğu, Adnan Piro kod Ferhad Edemen'in 2010 yılında PKK'ya katıldığı, Zeytindalı Harekâtı öncesinde Amonoslar'da kurye ve muhabere sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği, Bahtiyar kod Ozan Tunç'un 2014'te örgüte katıldığı ve suikast eğitimi aldığı, örgüt elebaşlarından Bahoz Erdal Kod Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu bilinmektedir.