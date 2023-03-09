Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son dakika: AFAD, Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedilirken AFAD depremin derinliğinin 14.41 kilometre olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Marmara Denizi - Balıkesir / Erdek açıkları olarak paylaştı. Rasathane bu depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu, derinliğinin ise 12.2 km olduğunu açıkladı.

DEPREM TT OLDU

Depremin ardından kısa sürede Twitter'da Bandırma, deprem, İstanbul kelimeleri TT oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin paylaşımlar yaptı.

O yorumlardan bazıları: