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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

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Son dakika: AFAD, Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında saat 08.28'de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedilirken AFAD depremin derinliğinin 14.41 kilometre olduğunu duyurdu.

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

KANDİLLİ 4.2 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Marmara Denizi - Balıkesir / Erdek açıkları olarak paylaştı. Rasathane bu depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu, derinliğinin ise 12.2 km olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

DEPREM TT OLDU

Depremin ardından kısa sürede Twitter'da Bandırma, deprem, İstanbul kelimeleri TT oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin paylaşımlar yaptı.

O yorumlardan bazıları:

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Deprem Bursa AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Halit:

depremle yaşamak için sağlam yapı yapmak zorundayız yoksa tahtalı köy yolcusuyuz acı ama gerçek

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ÖZGÜR VATAN:

Kaçış yok hayırlı Depremler olsun.

Cevap Yaz20Yayından Kaldır
Hakan Arslanoglu:

Sahil kesimlerindeki denizi doldurarak yapılan tüm yapıların tamamını deniz geri alacaktır.

Cevap Yaz146Yayından Kaldır
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