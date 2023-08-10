Üye Girişi
Haberler

Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Dün 4.4 ile sallanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem daha gerçekleşti. Saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü İkice-Yeşilyurt olarak duyururken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, "Şiddetli bir şekilde hissettik. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." dedi.

Canlı yayında son durumu aktaran Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığını, bazı vatandaşların da balkondan atladığını belirterek şunları söyledi: "Şu anda taramalarımız devam ediyor. Battalgazi ilçemizde Galip Demirel Caddesi'nde bir metruk binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Yoldan geçen çocuğumuza enkaz parçaları değmiş, ayağında bir kırık meydana gelmiş. Onu hastaneye intikal ettirdik. Bunun dışında birkaç tane balkondan atlama vakası var. Onun dışında yıkılan binamız yok. Saha taramalarımız devam ediyor.

Oldukça şiddetliydi. Hepimiz çok net şekilde hissettik. Vatandaşlarımız sokaklara çıktılar şu anda sokaklardalar. Süresi de kısa değildi."

Haberler.com - Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title