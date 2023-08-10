Son Dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün 4.4 ile sallanan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir deprem daha gerçekleşti. Saat 20.48'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afad, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünü İkice-Yeşilyurt olarak duyururken, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yüzeye yakın sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE HİSSETTİK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, "Şiddetli bir şekilde hissettik. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok." dedi.

MALATYA VALİSİ ŞAHİN: METRUK BİR BİNA YIKILDI

Canlı yayında son durumu aktaran Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığını, bazı vatandaşların da balkondan atladığını belirterek şunları söyledi: "Şu anda taramalarımız devam ediyor. Battalgazi ilçemizde Galip Demirel Caddesi'nde bir metruk binanın yıkıldığı ihbarını aldık. Yoldan geçen çocuğumuza enkaz parçaları değmiş, ayağında bir kırık meydana gelmiş. Onu hastaneye intikal ettirdik. Bunun dışında birkaç tane balkondan atlama vakası var. Onun dışında yıkılan binamız yok. Saha taramalarımız devam ediyor.

"DEPREMİN SÜRESİ KISA DEĞİLDİ"

Oldukça şiddetliydi. Hepimiz çok net şekilde hissettik. Vatandaşlarımız sokaklara çıktılar şu anda sokaklardalar. Süresi de kısa değildi."