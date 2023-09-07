Son Dakika! Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika! Kırklareli'nin İğneada beldesinde etkili olan sel felaketinde kayıp olarak aranan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kentteki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'e yükseldi. İstanbul'u vuran selde ise önceki gün 2 kişi hayatını kaybetmişti.

SEL, BUNGALOV EVLERİ VURDU

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 2 gün önce sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalovların bir kısmı su altında kalıp, zarar gördü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama-Kurtarma, Karayolları'nın da aralarında olduğu 900 kişinin yaptığı aramalarda kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve Raile Şimşek'in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.