Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 7.7 olarak güncellendi

Son dakika! AFAD, bu sabah Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü, yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla 7.7 olarak revize etti. 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

DEPREMİN ŞİDDETİ 7.7 OLARAK REVİZE EDİLDİ

Afad tarafından yapılan son açıklamada depremin şiddeti 7.7 olarak güncellendi. Açıklamada, "Bu sabah 04:17'de Pazarcık ( Kahramanmaraş ) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 912 OLDU

Afad Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili son bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz. 5 bin 385 yaralı var, 2 bin 818 bina yıkıldı. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.

BAKAN AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise deprem nedeniyle 3 şehidimizin olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini belirterek "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz." dedi.

TSK DA DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrası bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

EMNİYET'TEN SOSYAL MEDYADAKİ YARDIM ÇAĞRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi."