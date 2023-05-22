Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Bölgede bir deprem daha meydana geldi.
Saat 19.06'da Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Kazandere-Göksun olduğunu belirten Kandilli, depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Sezer, şunları söyledi: "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19:06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."