Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Bölgede bir deprem daha meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 4.7 İLE SALLANDI

Saat 19.06'da Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Kazandere-Göksun olduğunu belirten Kandilli, depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Sezer, şunları söyledi: "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19:06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."