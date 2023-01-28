Son Dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi

Son dakika: İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.14'te yaşanan şiddetli sarsıntı Van ve Hakkari'de de hissedildi.

İran'ın batısındaki Hoy kentinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 21.14'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu.

VAN VE HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 6.49 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Türkiye'de de etkisini gösterdi. Şiddetli sarsıntı Van ve Hakkari'de hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 6.1 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili açıklama yaptı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 6.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.