Son dakika gündem: Beykoz'da çatısı çöken havuzdan yaralı kurtulan çocuğun babası konuştu

İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı.

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