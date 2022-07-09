Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:

Müslüman alemi Kurban Bayramı kutlarken, ülkenin çeşitli yerlerinden kurban keserken yaralanan acemi kasapların görüntüleri gelmeye başladı. Farklı şehirlerde kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

ACİLE KOŞTULAR

Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

Kayseri'de de kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title