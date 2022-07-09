Kurban Bayramı klasiği! Yaralanan acemi kasaplar acile koştu

Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.

ACİLE KOŞTULAR

Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan kişiler hastanelik oldu. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle kendilerini yaralandı.

Kayseri'de de kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.