Son dakika haberi... AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya-Ukrayna savaşının sembol karesini anlattı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan, Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentinde 24 Şubat'ta çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafının hikayesini anlattı.

The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazetede birinci sayfadan kullanılan AA'nın fotoğrafı, CNN, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına ait haber sayfalarında da geniş yer buldu.

AA, Polis Akademisi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında Ankara'da bulunan Schwan, Ukrayna'daki savaşta yaşadığı tecrübeleri, AA muhabiriyle paylaştı.

Schwan, Ukrayna ile ilgili yaptığı araştırmaların ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki 1000 yıllık tarihi geçmişin ilgisini çektiğini, dünyaya "neler olduğunu" aktarma fikriyle bölgedeki gelişmelerle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Ukrayna'nın Donbas bölgesine bu yılın ocak ayında fotoğraf çekebilmek için gittiğini belirten Schwan, sınırın öte yanında Rus askerleri yığınak yaparken iki aya yakın süre orada çalıştığını dile getirdi.

Schwan, o günlerde meslektaşı Alex Laurie ile bölgede bir savaşın başlaması halinde Kiev'e doğru ilerleme planı yaptıklarını ifade etti.

"Karşılaştığımız ilk kişi, o ünlü bandajlı kadın, Olena Kurilo'ydu"

Savaşın başlangıcı olan 24 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde arkadaşıyla Harkiv'e doğru yola koyulduklarını anlatan Schwan, şöyle devam etti:

"Şehrin merkezine yaklaşık bir saatlik mesafedeydik. Büyük bir duman bulutu gördük. Ufuktan kuzeybatıya doğru seyrediyordu. Google Maps'i kullandık ve orasının bir hava üssü olduğuna karar verdik. Biz de o yöne gitmeye karar verdik. Amacımız, ufuktan yükselen bu büyük duman bulutu ile güneşin doğuşunu gösteren kareler yakalayabilmekti."

Schwan, bu doğrultuda ilerlerken yollarının üstünde bir mahalleye uğradıklarını anlatarak, "Bu mahalle, yakın zamanda bir çeşit Rus füzesi ya da roketi tarafından vurulmuştu. Muhtemelen biz oraya gelmeden yarım ya da bir saat önce füze saldırısına uğramıştı ve o noktada arabadan indik. Karşılaştığımız ilk kişi, o ünlü bandajlı kadın, Olena Kurilo'ydu."

Kanlar içindeki yüzü bandajlı Kurilo'yla ilk karşılaşmalarının ardından hemen fotoğraflarını çektiğini söyleyen Schwan ancak bu karşılaşmalarının oldukça kısa sürdüğünü belirtti.

Schwan, "Kendisine ismini, yaşını ve mesleğini sorduk. 58 yaşında bir öğretmendi. Yüzü kanlar içindeki bandajlı kadının fotoğrafını çektiğimde Ukrayna'da durumun ne kadar kötü olabileceğine dair endişelenmeye başladım." dedi.

Zamanı kullanma konusunda dikkatli davranmak zorunda olduklarını vurgulayan Schwan, asıl amaçları Harkiv'e doğru hareket etmek için yola koyulduklarını kaydetti.

Schwan, Kurilo'nun kendilerinin ardından ilk yardım ekibine yöneldiğini ve o anki sağlık durumunun bandaj sargısından daha fazla tedaviye ihtiyacının olduğunu gösterdiğini anlattı.

Kurilo'nun ve itfaiye görevlileri ile sokaktaki bazı insanların birkaç kare fotoğrafını çektiklerini kaydeden Schwan, zamanlarının kısıtlılığı sebebiyle o mahalleden ayrılmak zorunda olduklarını belirtti.

"Fotoğrafın yayılma hızına çok şaşırdık"

Fotoğrafı çekmesinin ardından dünyanın önde gelen medya kuruluşlarındaki yayılma hızı ve aldığı reaksiyonların kendisini çok şaşırttığını anlatan Schwan, şunları kaydetti:

"Kiev'e vardığımız günün sonunda biraz şok oldum. Fotoğraf ne kadar hızlı yayılmıştı. Yine de geriye dönüp baktığımda, dünyaya savaş sırasında, özellikle savaşın başlangıcında sivil kayıpların trajedilerini göstermeye yardımcı olduğum için biraz da olsa gururluyum ancak o dönem savaşın ilk günleriydi ve sonrasında da sivillerin zarar görmeyeceğini düşünecek durumda değildik."

"Ukrayna'dan ayrılmak zorunda olanların hikayeleri yürek parçalayıcı"

Ukrayna'da pek çok duygusal ve vurucu ana tanıklık ettiğine dikkati çeken Schwan, şu ifadeleri kullandı:

"Şahitlik etmek zorunda kaldığım ama en zor ve duygusal anlar, ister savaşın ilk günleri olsun, ister geçen yazın sonlarında olsun, evlerinden kaçan ve ailelerini geride bırakan insanlarla konuşmak oldu. Zorunlu tahliyelerin gerçekleştiği ve ailelerin çocuklarını veya eşlerini trenlere bindireceği zamanlarda Donbas'ta bulundum. Erkeklerin çoğu ülkede kalmak zorundaydı, bu yüzden ayrılmak gibi bir seçenekleri yoktu.

Bölgede çocuklarını trene koyan ebeveynler ya da tüm ailesini trene bindirmek zorunda kalan erkekler var. Savaş sırasında Ukrayna'dan ayrılmak zorunda olanların hikayeleri yürek parçalayıcı. Nasıl ve neden ayrıldıklarının hikayelerini duymak yürek parçalayıcıydı. Bu hikayeyi aktarırken her seferinde kalbimi kıran noktalardan biri de insanların güvende olduğundan emin olmak için ailelerinden uzak kalmalarında gösterdikleri cesaretleri."

"Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde öğrendiğim bilgileri birkaç yıl önce bilmiş olmayı isterdim"

Ankara'da devam eden "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde aldıkları derslerin oldukça verimli geçtiğini belirten Schwan, programda savaş bölgesinde daha güvenli şekilde çalışabilmeleri için birçok kritik prensibi öğrendiklerini söyledi.

Schwan, savaş bölgesinde zorlu koşullar altında nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve sağlık alanında önemli bilgiler öğrendiklerini dile getirerek, "Kurşun yarasına gazlı bezle nasıl müdahale edileceği gibi çok faydalı olabilecek bilgiler ediniyoruz. Bunun yanı sıra örneğin, toplumsal olaylara müdahale dersinde polislerin biber gazı kullanması durumunda gazeteci olarak nasıl davranmamız gerektiği de hoş olmayan ancak bilinmesi gereken konular. Bu programda edindiğim bilgileri birkaç yıl önce bilmiş olmayı isterdim." diye konuştu.

Schwan, savaş muhabirliği eğitiminin bitmesinin ardından Ukrayna'ya geri döneceğini ve savaşı yerinde takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

AA'nın fotoğrafı, Rusya-Ukrayna savaşının unutulmaz karesi oldu

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 24 Şubat'ta çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti.

ABD'deki Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarılan "First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022" (Savaşın İlk Yüzü: Ukraynalı Öğretmenin Samimi Portresi) isimli tablodan elde edilen 100 bin dolarlık gelirin tamamı Ukrayna Kızılhaç Derneğine bağışlanmıştı.