Son dakika gündem: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında

İZMİR'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in (27) tutuklu yargılanmasına bugün görülen 4'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşma öncesi basın açıklamasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu cinayet, canı sıkılan bir yurttaşın, 'Bugün de bu işi yapayım' dediği bir katliam değil" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan Gencer, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi.

HDP Van Milletvekili Temelli de "Bugün burada bir yargılamayı daha izleyeceğiz. Aslında burada bir adalet arayışı yok. Aksine büyük bir adaletsizliğin örtülmesi ve çok büyük bir adaletsizlik var. Elini kolunu sallaya salaya tam 105 kez keşif yapan bir katile engel olmayan bu zihniyet aslında bu cinayetin ortağıdır. İltisak mı arıyorsunuz? Onlarca iltisak var ortada ama münferit bir olaymış gibi önümüze bu davayı getirip koyuyorlar ve o büyük suçu gizlemeye çalışıyorlar. Deniz'in hesabını sormak, hepimizin boynunu borcudur. Tıpkı Deniz gibi katledilmiş birlerce gencimiz, arkadaşımız ve yoldaşımızın hesabını sormak aslında bu ülkede toplum barışını inşa etmektir" diye konuştu.