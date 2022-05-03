Enişte tacizi iddiasında kararı Yargıtay verecek (2)- Yeniden

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, baldızı T.T.'yi (20) taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 7 ay hapis cezası alan G.T. (35) hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozulup, beraatine karar verildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi'nin verdiği kararda, T.T.'nin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, o dönem eniştesiyle ablası arasında mal paylaşımı konusunda çekişmeli boşanma davası başlaması nedeniyle G.T. ile menfaat çatışması yaşadıkları kaydedildi. T.T'nin avukatı, karara itiraz ettiklerini ve dosyanın Yargıtay'da incelenip son kararın verileceğini söyledi.

Bayraklı'da yaşayan T.T., 2019 yılı aralık ayında annesi D.T.'ye eniştesi G.T. tarafından 2018 yılının haziran ayı ve öncesinde birçok kez elle tacize maruz kaldığını anlattı. D.T.'nin suç duyurusunda bulunması üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan T.T., eniştesinin misafirliğe geldiğinde sık sık kendini elle taciz ettiğini, ablasının evliliğinin bozulmaması için bu durumdan kimseye bahsetmediğini belirtip, "Ancak, boşanma aşamasına gelmelerinden sonra beni engelleyecek bir durum kalmadı" dedi. Soruşturmanın ardından G.T. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

T.T'nin avukatı Büşra Tuğçe Yetken, istinaf mahkemesinin kararına itiraz ettiklerini ve dosyanın Yargıtay'da incelenip son kararın verileceğini belirtip, "Aynı evin içinde olayın, mağdurun kardeşi tarafından görülmesine rağmen, tarafsız olamayacağı düşünülerek ifadelerine itibar edilmedi. Biz bu olayların tam olarak kim tarafından görülebileceğini anlamadık. Kaldı ki cinsel suçlarda tanık anlatımlarının bizzat görgüye dayalı olması aranmaz. Yargıtay'da adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.