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Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

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Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde mucizeler peş peşe yaşanıyor. Depremin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer alan Hatay'da 158. saatte gelen haber herkesi sevince boğdu. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İlk isteği su olan Hafsa Dağcı, daha sonra çocuklarıyla telefonda görüntülü olarak görüştürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. Deprem felaketinin 7. gününde aralıksız çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Arama Kurtarma, UMKE ve Zonguldaklı madenci ekipleri Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ses aldıkları bir enkazda yöneldi.

Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

Ekipler enkaz altında kalan 63 yaşındaki Hafsa Dağcı'ya yaşam tüneli oluşturdu. Enkazın içerisine giren itfaiyeciler, enkazda sıkışan kadına seslendi. İtfaiyeci ışık tutarak enkazın içerisindeki kadına ışığı görüp görmediğini söyledi. Kadının ışığı görmesiyle bu alana yoğunlaşıldı. İtfaiyeci, "Anne annem geldim. Biz Kocaeli'den geliyoruz seni kurtarmaya" dedi. Bir itfaiyeci ise tüm yakınlarının kurtarıldığını, kendisini de yakınları ile kavuşturacaklarını söyledi.

Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

Yaşlı kadına ulaşan ekipler ona ilk istediğini sorduğunda, "Su" yanıtını aldı. Hem kurtarma çalışması hem de yaşlı kadınla yapılan konuşma esnasında çocukları ile konuşmak istemesi üzerine ekipler Hafsa teyzenin çocuklarını arayıp görüntülü olarak görüştürdü.

Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

Çok mutlu olan kadın günleri sayıp "6 gün bugün. Beni kurtarmaya geldiniz. Rabbime şükürler olsun" dedi. 4 saatlik çalışma sonunda Hafsa teyze depremin 158. saatinde sağ olarak kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, çok duysal anlar yaşadıklarını ifade ederek "Herkesten Allah razı olsun. 7.günde Hafsa teyzemizi çıkardık. Çok mutluyuz, duygularımızı ifade edemiyoruz. Bizi gönülden destekleyen herkesten Allah razı olsun. Hafsa teyzemizle sürekli diyalog halindeydik." dedi.

Son Dakika: Depremin 158. saatinde bir mucize daha! Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, enkaz altından sağ kurtarıldı

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Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

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