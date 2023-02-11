Son Dakika! Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 665'e yükseldi

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde can kaybı her dakika artıyor. 10 ili vuran depremlerde, şu ana kadar 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI

Depremlerde şu ana kadar 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi kurtarıldı. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."

EV SAHİPLERİNE 5 BİN, KİRACILARA 2 BİN LİRA YARDIM YAPILACAK

Dün akşam afet bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı. Erdoğan, "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ talimatı aldı. Rezerv alanlarda da inşaatların yapımına başlayacağız. 1 yıl içinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?

Afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir olacak yapıların tabi olacağı teknik şartlar hazırlanacak ve bir yönetmelikle tespit edilebilecekler.

Her türlü taşıt ve iş makinası ücreti sonradan ödenmek şartıyla kullanılabilecek.

Vali ve kaymakamlar hiçbir kayda tabi olmaksızın acil satın alma ve kiralama yapabilecek.

Devlete ait taşınmazlar yetmezse tüzel kişilere ait bina ve araziler geçici süreyle kullanılabilecek.

Afet bölgelerinde ordu, jandarma, vali ve kaymakamlar tarafından istenilenler yerine getirilecek.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde haber ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak.

ve ulaştırma cihazları ücretsiz olacak. Hastanelere sevk için hava ve deniz araçlarına el konulabilecek.

Hasara uğrayan yerlerin imarı, başka yerlere nakli zorunluluğu hallerinde de kamulaştırma, konut yardımı da bu kapsamda olacak.

DEPREMZEDELERE 10 BİN LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNAN OKULLARDA DEVAM ŞARTI KALDIRILDI

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek. Ayrıca deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönem devam şartı aranmayacak.

TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME 20 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.