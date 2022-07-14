Son Dakika: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde dün saat 12.21 itibarıyla çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin evlere sıçraması sonucu bölge tahliye edildi.

Sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun müdahalenin başladığı yangın, saatler süren mücadelenin sonunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Datça'daki orman yangınına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

"ÇALIŞMA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANMIŞTIR"

Bakan Kirişçi'nin açıklamasının satır başları şöyle; "Bu saatlerde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangını ile ilgili, aziz milletimizi aracılığınızla bilgilendirmek istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bu çalışmada da AFAD'ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü'müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz, onların da desteği ile bu çalışma an itibarıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır bu manada bunu ifade etmekte yarar vardır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece bu çalışmalar sürdürülecektir.

TOPLAM 10 EV HASAR GÖRDÜ, 4'Ü AĞIR HASARLI

Yaklaşık 300 hektarlık bir orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlarda bir zararımız söz konusu olmuştur. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı olarak bulundukları mahalden alınmış yakınlarına ve uygun yerlere nakledilmiştir. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere, toplam 10 ev zarar görmüştür. Fakat vatandaşlarımızın özellikle canıyla ilgili bir kaybımız çok şükür olmamıştır.

"7 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız çalışmalar esnasında bulundukları yerlerden alınmıştır. Yangından olumsuz etkilenen 7 kişinin tedavisi devam ediyor.Bir belediye çalışanımızda ise 3. derece bir yanık söz konusu, hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Yine insan hayatı kadar önemsediğimiz doğal canlılarımız da, onlarla ilgili de ifade ettiğim gibi kurtarma çalışmalarımız bulunmuştur. Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir fakat her halukarda canlarımızı bu manada koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"ALANIN BULUNDUĞU COĞRAFYA ZOR BİR COĞRAFYA"

Tabii ki 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığı yüksekliği itibarıyla gerekse hava rutubetinin düşüklüğü, dahası rüzgarın aşırı şiddeti bu çalışmaların biraz zor geçmesine neden olmuştur. Alan aslında çok büyük bir alan değildir fakat alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafyadır. Yani teşkilatlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllü teşkilatlarımızın onların çabaları önemli fakat tabiatın da onların önüne getirdiği zorluklar olmuştur. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmış ve güzel bir çalışma geride bırakılmıştır.

"48 ADET HAVA ARACI AKTİF OLARAK KULLANILDI"

Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adet bu su tankeri helikopter, 4 adet idari amaçlı kullandığımız helikopterler var, bunları da ifade edeceğim. Bu 29 helikopterin içerisinde 23 tanesi Orman Genel Müdürlüğümüze kalan kısmı jandarmamıza, emniyetimize ait, Milli Savunma Bakanlığımıza ait hava araçları. Toplamda 48 adet hava aracı etkin olarak aktif olarak kullanılmıştır. 194'ü arazöz ve 16'sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. Bunların içerisinde arazöz ve TOMA'ların dışında ilk müdahale araçları ve diğer iş makineleri olmak üzere kategorize edebileceğimiz çok sayıda araç da bu manada kullanılmıştır. 2 bin 170 personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır. 136 gönüllü de yine bu çalışmalarda etkin olarak bulunmuşlardır.

"ZARARI OLAN VATANDAŞLARA ÖDEMELER YAPILACAK"

Bundan sonra yapılacaklara değinmekte fayda var. Bu çerçevede vatandaşlarımızın gerçek anlamda zarar ve ziyanları, bunların tespitleri... Biraz önce 4 adet evin zarar gördüğünü söyledim ama bu ev olur veya tarımsal varlıklarımız olabilir, bunlarla ilgili zarar ziyan tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanlara, diğerlerine de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşların zararının ziyanının tazmini konusu inşallah gerçekleştirilecektir."