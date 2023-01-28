Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Aday olamaz" diyen 6'lı Masa'ya yanıt: Aday çıkaramadılar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar

Son dakika: Denizli'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün 11. kez bir araya gelen 6'lı Masa'nın "14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Baktılar masadan aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Bir yılda bir aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için yönü başka tarafa çekiyorlar. Aklınız neredeydi, şimdiye kadar niye bunları söylemediniz" dedi.