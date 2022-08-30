Son dakika: Büyük Zafer'in 100. yılı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj

Son dakika: Büyük Zafer'in 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedeflerde ilerletmeye; savunma, ekonomi, diplomaside güçlendirmeye devam ediyoruz. Büyüyen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'deki törende hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"SAVUNMA, EKONOMİ VE DİPLOMASİDE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından Büyük Zaferi'in 100'üncü seneyi devriyesinde, aziz şehitlerimizi yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedeflerde ilerletmeye; savunma, ekonomi, diplomaside güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde barışın tesisi için diplomatik hamlelerle imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

AKŞAM KONSER PROGRAMI DÜZENLENECEK

Anıtkabir ziyaretinden sonra Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek.