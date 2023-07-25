Son Dakika! Bakan Yumaklı: Antalya Kemer hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Bakan Yumaklı, "Antalya Kemer hariç diğer bölgelerdeki yangınlar kontrol altına alındı" diye konuştu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yangınları biri biterken, diğeri başlıyor. Son olarak dün akşamdan itibaren 3 farklı ilde 5 ayrı noktada orman yangınları çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesinde süren yangın hariç diğer bölgelerdeki tüm yangınların kontrol altına alındığı söyledi.

KEMER'DEKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

MANAVGAT'TA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Taşağıl Mahallesi ormanlık alanda bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, yaklaşık 23 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İlçeye bağlı kırsal Hatıplar ve Sarısığır ile Sarıçam mahalleleri arasında dün saat 13.00 civarında başlayan, havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterle havadan ve 60'a yakın arazözle karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde diğer hava ekiplerinin de devreye alınmasıyla durduruldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA ALEVLER 17 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracının çalışması sonucu kontrol altına alındı.

HATAY'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.