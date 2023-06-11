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Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Son dakika! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü. Arabalar suda sürüklenirken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

EKİPLER DEVREDE

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medyada açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrilerim, kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz."

Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağanak Yağmur Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (8)

HALİS ER:

mansur yolcudur tutmayın

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Okan Umut:

Mansur yavaş istifa 2002den bu yana şehri yönetiyorsun ya ayıp yahu!

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Vatan Daş:

Ankara belediye başkanı ne yaptı bunca yıl? Siyasetçi gibi şehir şehir gezdi. Bir Ankaraya sahip çıkmadı...Ankaralılar yerel seçimde hesabını sormalı bence...

Cevap Yaz129Yayından Kaldır
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