Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü. Arabalar suda sürüklenirken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Kazımkarabekir, Gazi ve Ankara Tren Garı alt geçitleri önlem amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

EKİPLER DEVREDE

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medyada açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Değerli hemşehrilerim, kent merkezinde aynı anda birçok bölgede kuvvetli/fırtınalı sağanak yağışı başladı. Olumsuzluklara 1402 araç ve 3866 personelimizle anbean müdahale edeceğiz."