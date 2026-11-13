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New Orleans'ta tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

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New Orleans'ta tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu
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ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, Mississippi Nehri'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Limana yanaşmış halde yolcu tahliyesi yapan nehir kruvaziyerine dev bir petrol ve asfalt tankeri çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak su almaya başlayan gemideki 129 yolcu ve mürettebat için zamana karşı kurtarma operasyonu başlatıldı.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde, Mississippi Nehri'nde korkutan bir deniz kazası yaşandı. Bir petrol ve asfalt tankeri, limanda yolcu indirmek için bekleyen nehir kruvaziyerine çarptı. Çarpışmanın ardından yan yatarak su almaya başlayan gemideki yaklaşık 129 yolcu ve mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD'nin New Orleans kentinde Mississippi Nehri üzerinde seyreden tanker, limana yanaşmış yolcu gemisine çarptı. 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada, American Cruise Lines şirketine ait American Heritage isimli nehir kruvaziyeri ağır hasar aldı.

Port of New Orleans yetkililerinin açıklamasına göre, Atlantic Asphalt isimli tanker, saat 12.30 sıralarında liman idari binasının yakınında demirli bulunan yolcu gemisine çarptı. Çarpışma sırasında gemide yaklaşık 129 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

GEMİ YAN YATARAK SUYA GÖMÜLDÜ

Çarpışmanın ardından yolcu gemisi yan yatarken su almaya başladı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, büyük tankerin küçük yolcu gemisine çarptığı, geminin giderek yana doğru eğildiği ve bazı kişilerin can yelekleriyle nehirde bulunduğu görüldü.

Kaza sırasında limana yaklaşık iki saat önce yanaşan gemide yolcuların karaya çıkış işlemlerinin başladığı bildirildi.

YOLCULAR LİMAN BİNASINA TAŞINDI

Kazanın ardından New Orleans İtfaiyesi, polis ekipleri, liman güvenliği, sağlık görevlileri ve ABD Sahil Güvenliği bölgede kurtarma çalışmalarına katıldı.

Gemide bulunan yolcuların limanın idari binasına götürülerek güvenli alana alındığı açıklandı. American Cruise Lines da yaptığı açıklamada yolcuların ve mürettebatın gemiden tahliye edildiğini, Sahil Güvenlik ve yerel yetkililerle koordinasyon içinde çalıştıklarını duyurdu.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Port of New Orleans yetkilileri, olayın ardından yaptığı açıklamada önceliklerinin yolcuların, mürettebatın ve kurtarma ekiplerinin güvenliği olduğunu belirtti. Kazada yaralananların sayısı ve çarpışmanın nedeni konusunda ise ilk açıklamalarda kesin bilgi paylaşılmadı.

İlk değerlendirmelerde tankerin çarpışmadan önce güç kaybetmiş olabileceği ihtimali gündeme geldi. Ancak bu iddia henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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