Son Dakika: Akşener'in adaylık için önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama! İkisi de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi

Son dakika: Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp işaret ettiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Yavaş, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." derken, İmamoğlu, "İttifak masasında irademizi temsil eden Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın eksilmeden büyüyeceğinden şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'daki cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Son toplantıda Millet İttifakı'ndaki 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderine karşı çıktı.

AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

6'lı Masa toplantısının ardından kurmaylarıyla bir araya gelen Meral Akşener, GİK toplantısından sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kılıçdaroğlu isminin kendilerine dayatıldığını, bunu kabul etmeyeceklerini belirten Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslendi. Toplantıda, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin anketlerde üst sıralarda geldiğini belirttiklerini söyleyen Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." dedi.

ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI

Akşener'in sözlerinin ardından gözler bir anda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in aralarında bulunduğu CHP'li başkanlar Ankara'da bir araya geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde toplantı gerçekleştirdi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Toplantının ardından Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan aynı anda açıklama geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtti.

"AYNI ÇİZGİDEYİZ"

Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU VE MİLLET İTTİFAKI'NIN BÜYÜYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.

"MİLLETİMİZE ÇARESİZ, UMUTSUZ VE YALNIZ OLMADIKLARINI GÖSTERECEKLERİNE İNANIYORUM"

Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum."