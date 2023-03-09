Son Dakika: Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman bir kez daha sallandı. Saat 21.55'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. Depremin ardından ağır hasarlı bir bina çökerken, enkazda kimsenin olmadığı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ağır hasar verdiği bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman, bir kez daha sallandı.

ADIYAMAN 4.5 İLE SALLANDI

Adıyaman'da Sincik'te saat 21.55'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 9.6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 4.3 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün İzci Çelikhan olduğunu belirtti. Kandilli, derinliğin 4.3 kilometre olduğunu açıkladı.

AĞIR HASARLI BİNA ÇÖKTÜ

Depremin ardından Fuzuli Caddesi'ndeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ENKAZDA KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi. Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.