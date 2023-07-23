Son Dakika: 6 gündür alevlere teslim olan Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşları tahliye edildi

Yunanistan'da birçok noktada devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangın 6. günde de devam ediyor. Yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldı, adada tatil yapan turistler ise tahliye edilmeyi bekliyor. Bölgedeki Türklerin akıbeti merak edilirken Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu bilgisi verildi. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi. Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.

YANGIN, İNSAN KAYNAKLI

Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü. Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi. Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi.

45 DERECEYİ BULACAK

Ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar için Kriz Yönetimi Biriminin etkinleştirildi. Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin çok yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE DE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERDİ

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı. Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.