Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücü, 108 kilometre hızla gidiyormuş

ANTALYA'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Muhammed Can Gülmez'in (23), bilirkişi raporunda, 108 kilometre hızla gittiğinin...

ANTALYA'da elektrikli skuter kullanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan'a (17) otomobille çarparak ölümlerine neden olan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Muhammed Can Gülmez'in (23), bilirkişi raporunda, 108 kilometre hızla gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kaza, 22 Ekim akşamı, Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup, yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Balcı'nın kullandığı skutere, Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Balcı ve Kayahan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Gülmez ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Avukat Deniz Aksoy ise "Mahkeme heyeti dosyaya hakim. Sanığa sorduğu sorularla olaydaki tüm çelişkileri giderdiler. Bu olayda bilinçli taksir hükümlerinin uygulanacağı kanaatindeyiz. Bu dosya, verilecek bir kararla trafik kazaları açısından örnek teşkil edecek. Sürücü ve yayalar açısından örnek bir karar olarak herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.