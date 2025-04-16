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Sırrı Süreyya Önder'in 10 saat süren ameliyatı sona erdi

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İstanbul'da ikamet ettiği evde kalp krizi geçiren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi. Aort damarı yırtıldığı için 10 saatten fazla süren bir operasyon gerçekleştirilen Önder yoğun bakımda gözetim altına alındı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece saat 23.00 itibarıyla İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle ambulansla Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYAT 10 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Aort damarındaki yırtık nedeniyle acilen ameliyata alınan Önder'in operasyonu 10 saatten fazla sürdü. Ameliyathaneden çıkarılan Önder yoğun bakımda gözetim altına alındı.

DEM PARTİ: SİZLERE İYİ HABER VERMEK İÇİN DAKİKALAR SAYIYORUZ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan şu ifadeleri kullandı; "Tüm herkes gibi Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor durumu. Hepimiz sizlere iyi haber vermek için dakikalar sayıyoruz. Şu anda yeni bir bilgi yok bizlerde de henüz. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin.

"ZOR OLMASI BAŞARILI OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

Ameliyatın bitmemiş olması, işlerin kötü gittiği anlamına gelmiyor. Zor ve uzun bir ameliyat olacağını hekimler söylemişti zaten. Ancak zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu zorlu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Tüm Türkiye haklarına dayanışma için destekleri için teşekkür ediyoruz. Büyük bir umutla bekliyoruz."

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Sırrı Süreyya Önder'in 10 saat süren ameliyatı sona erdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCece Cece:

şehitlerimizin ahımvar. şu şehit haftasında güzel haberler bekliyoruz ALLAH'ım sen konuyu biliyorsun amin ??

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