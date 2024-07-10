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Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

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Geçtiğimiz günlerde Mardin ve Diyarbakır'da 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınının acısı hala tazeyken, Diyarbakır'dan bir yangın haberi daha geldi. Silvan ilçesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, bir mahalleye kadar ilerleyen yangını söndürmek için zamana karşı yarış başlattı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı. Geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Silvan ilçesi merkez Yüksek Mahallesi kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLATTI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Karaköy Mahallesi'ne kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İşte yangın bölgesinden ilk görüntüler:

Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır İtfaiye Mardin Silvan Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

şahabettin Ayyıldız:

Ha söyle ha söyle kime

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