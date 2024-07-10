Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını çıktı. Geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Silvan ilçesi merkez Yüksek Mahallesi kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞ BAŞLATTI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Karaköy Mahallesi'ne kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İşte yangın bölgesinden ilk görüntüler: