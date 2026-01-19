Şili'nin güneyinde meydana gelen orman yangınlarında 18 kişi öldü

Şili'nin güneyinde 17 Ocak'tan bu yana etkili olan orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle felaket durumu ilan edildiğini duyurdu.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu dile getiren Boric, "Bugün teyit edilmiş 18 ölü var fakat ne yazık ki bunun artacağından eminiz. Zor zamanlardan geçiyoruz, özellikle Penco'da ve Tome'nin bazı bölgelerinde durum kritik seyrediyor." ifadesini kullandı.

Boric, olumsuz hava koşulları nedeniyle yangınların kısa sürede söndürülmesinin zor gözüktüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi bu tür acil durumlarda ilk öncelik her zaman yangınla mücadele etmek ve onu söndürmektir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki burada acı çeken aileler var, insani trajediler yaşanıyor ve biz onların yanında olmalıyız." diye konuştu.

Biobio bölgesinde şu ana kadar 300 evin kül olduğunu vurgulayan Boric, mağdurlara destek olmak ve yangının yayılmasını önlemek için ekiplerin tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Yerel basına göre, birçok farklı noktada devam eden yangınlar şimdiye kadar 18 bin hektarlık alanın küle dönmesine yol açtı.

Şili'de orman yangınlarıyla ilgili en büyük trajedi Şubat 2024'te Valparaiso bölgesinde yaşanmış ve alevlerin yol açtığı felakette 136 kişi hayatını kaybetmişti.