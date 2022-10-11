Seren Serengil'e Özbek yardımcısını darp davasında para cezası verildi

Seren Serengil'in Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı dava dün görüldü.Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik katıldı. Avukat Çezik, sanık Serengil'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

2 BİN 790 TL PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Serengil'i "basit yaralama" suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı.

Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını sanığının lehine sayan mahkeme, sanığın yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi. Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verirken, 5 yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesini karara bağladı.

SAÇINDAN TUTARAK TEKMELEDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, "siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun" dediği, "işten ayrıldığını" söylemesi üzerine, "siz hepimizi korona edeceksiniz" diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" iddia edilmişti.

KAFA DERİSİNDE MORLUK, SIRTINDA DA SIYRIK TESPİT EDİLDİ

Dilekçede ayrıca Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de öne sürülmüştü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

SEREN SERENGİL: SADAKAM OLSUN

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seren Serengil, olayı anlatarak hakkındaki iddiaları bir kez daha yalanladı. Ödeyeceği para cezasıyla ilgili de konuşan Serengil, "2 bin 790 TL sadakam olsun" dedi.