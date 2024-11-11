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Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SERDAR ORTAÇ UYUDUĞU İÇİN POLİSİ DUYMAMIŞ

Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç da gözaltına alındı. Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş

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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

vatandaş yasa dışı bir hareket yapsa hemen çöküyorsunuz bunlar sanatçı bekleyip göreceğiz ama Dilan Polat gibi bunlara da bir işlem yapılmayacaktır

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

serdar daha tövbe etmemiş belliki

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

Ya bu adamlarla güldük eğlendik şarkılarıyla oynadık duygulandık rahat bırakın abi insanları kumarsa kendine kumar bize ne sizene yani az saygı ya saygı ıkiside çok hasta insanlar ülkenin sorunu mu bu gerçekten hayrettttt verici

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Haber YorumlarıENSON:

Bu tür yaratıkların üzerine daha fazla gidilmelidir, Bunlardan insanlık bıktı…

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Haber YorumlarıH.K K.H:

Bu Serdar halen akıllanmadı ya

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu işin esas baronları dışarıda fink atıp, saçma sapan paylaşımlar yaparken; sadece bu kişileri içeri almak olacak iş değil.

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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

Bazı saflar serdar ortaça üzülüyor; servet kaybetmiş diye ????

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Haber YorumlarıMetin:

Bu işleri türkiye ye sokan baronları yakalayın oynayanı değil oynatanı yakalayın.?

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Haber YorumlarıAli ozan Öztürk:

Film gerçek olmuş şafak sezerin :)

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

aldıkları para yetmiyor bir ayaği mezarda gözünüz duysun

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