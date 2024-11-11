Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SERDAR ORTAÇ UYUDUĞU İÇİN POLİSİ DUYMAMIŞ

Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç da gözaltına alındı. Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Erdinç'in aktardıklarına göre Erbil sağlık sorunları nedeniyle emniyete değil, savcıya ifade verecek. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurtdışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.