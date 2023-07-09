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Zonguldak'daki sel yolda deprem etkisi yarattı! Asfalt kıvrım kıvrım oldu

Güncel Haberler

Türkiye genelinde etkili olan yağışlar özellikle Karadeniz bölgesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zonguldakta'ta meydana gelen sel, yoldaki asfaltta adeta deprem etkisi oluşturdu. Taşkınların da meydana geldiği yolda ekipler çalışma başlattı.

Yurt genelinden dünden itibaren etkisi artıran yağışlar, Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok kentte cadde ve sokakları göle döndürdü. Zonguldak'da sel, yolda adeta deprem etkisi yaptı.

Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak- Ankara Karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta adeta deprem etkisi oluştu.

Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor. Sağanak yağış nedeniyle Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelirken, ekipler yolda çalışma başlattı.

İl genelinde devam eden yağışlar nedeniyle Zonguldak merkezde metrekareye 247 kilogram yağış düşerken, Çaycuma ilçesine 173 kilogram, Gökçebey ilçesine 147 kilogram, Devrek ilçesine 130 kilogram, Kdz. Ereğli ilçesine 129 kilogram, Kozlu ilçesine 113 kilogram, Alaplı ilçesine 89 kilogram, Kilimli ilçesine 87 kilogram, Beycuma beldesine 197 kilogram yağış düştü.

Sel yolda adeta deprem etkisi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Zonguldak Gökçebey Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

aristoteles:

Yağtıkları yol bu kadar olur yağmur suyuyla akıp gidiyor hahaha

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Vatandaş:

Yol yaptık diyenlere ve yol yaptılar diyenlere nasıl yol yaptıkları örnek olsun.

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