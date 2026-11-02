Tahran'da Trump kılığındaki oyuncu sembolik hücrede ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Tahran'da Trump kılığındaki oyuncu sembolik hücrede ilgi odağı olmayı sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın başkenti Tahran'da Tecriş Meydanı'nda kurulan sembolik hücreye yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump kılığındaki oyuncu, parmaklıklar ardındaki bekleyişini sürdürüyor. Gösteriyi izleyenlerin meydanda duraklaması bölgede zaman zaman trafik yoğunluğuna yol açıyor.
İran'ın başkenti Tahran'da kurulan sembolik hücreye yerleştirilen ABD Başkanı Donald Trump kılığındaki oyuncu, parmaklıklar ardındaki bekleyişini ve halkın ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Ulusal ve uluslararası basında geniş yankı uyandıran gösteri, meydandan geçen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Tecriş Meydanı'nda reklam panosu şeklinde tasarlanan alanda Trump'ın jest ve mimiklerini taklit eden oyuncu, günün tamamını hücrede geçiriyor.
Gösteriyi izlemek ve cep telefonlarıyla görüntülemek isteyenlerin meydan çevresinde duraklaması nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.