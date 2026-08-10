Şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark eylemi 29. gününde: TBMM'ye yürüyüşe izin yok

(ANKARA) - Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit er yakınları ve gaziler, Güvenpark'taki oturma eylemlerinin 29'uncu gününde 25 kişiyle TBMM'ye yürüyerek protezlerini Meclis'in önüne bırakmak istedi. Polis yürüyüşe izin vermezken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Partili siyasetçiler eylemcilere destek için Güvenpark'a geldi. Özdağ, İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak gazilerin Çevik Kuvvet refakatinde TBMM'ye yürümesine izin verilmesini istedi.

Rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit er yakınları ve gazilerin Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi 29'uncu gününde devam etti.

Eylemcilerden 25'i, TBMM'ye yürüyerek protezlerini Meclis'in önüne bırakmak istedi. Polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Partili siyasetçiler Güvenpark'a gelerek eylemcilere destek verdi.

ÇERÇİOĞLU: BİZ MECLİS'İN YOLUNDA BİLE YÜRÜYEMİYORUZ

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Özdağ'a yaşananlara ilişkin bilgi vererek, şunları söyledi:

"Polis mukavemetiyle karşılaştık. Rahatsızlanan arkadaşlar oldu. Şu anda burada oturuyoruz. Teröristlerin girdiği Meclis'e girmeyi bırakın, biz yolunda bile yürüyemiyoruz. Maalesef Meclis'e giremiyoruz."

Bir gazi ise Özdağ'a, polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gazilerimiz çok büyük bir abluka altında. Burada Türk polisiyle bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz buna karşıyız. O polislerin hepsi bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz. Biz 3 bin kişiyiz, toplasan 5 bin kişiyiz. Eğer buradaki arkadaşların da başına bir iş gelirse sorumlusu şu anki MHP ve AK Parti hükümetidir."

ÖZDAĞ: 25 GAZİMİZİN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS REFAKAT EDEBİLİR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 25 gazinin herhangi bir slogan atmadan TBMM'ye yürümek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin dahil olmadığı, yalnızca 25 gazimizin gerçekleştireceği bir yürüyüş. Polis refakat de edebilir, sağlı sollu koruma da sağlayabilir. Bir slogan atılmayacak, bir gösteri yapılmayacak. Bu olana kadar gazilerimizin bekleyişi buradan sürecek."

Çerçioğlu da Özdağ'ın ardından yaptığı konuşmada, "20 yaşında biz bu hale geldik. Biz buradan çıkmayacağız. Ölsek çıkmayacağız. Burada öleceğiz. Hakkımızı alıncaya kadar çıkmayacağız" dedi.

Özdağ, daha sonra İçişleri Bakanı'na seslenerek şu çağrıda bulundu:

"Sayın İçişleri Bakanı, bu konuyu siz çözmelisiniz. Buradaki gazilerimiz Meclis'e kadar yürümek istiyor. Lütfen Ankara Emniyet Müdürü'ne bir talimat vererek Çevik Kuvvet'in refakatinde gazilerimizin Meclis'e yürümesini sağlayın. Sizden cevap bekliyor gaziler."

OFLUOĞLU ŞEHİT YAKINININ MAAŞINI GÖSTERDİ: EL İNSAF

İYİ Parti Milletvekili Kevser Ofluoğlu da Güvenpark'a gelerek eylemcilere destek verdi. Ofluoğlu, bir şehit yakınının aldığı 18 bin 843 liralık aylığı telefon ekranından göstererek, "El insaf" dedi.

ÖZEL: ER GAZİLERİN HAKLARI SUS PAYI GİBİ DAĞITILIYOR

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ise Güvenpark'ta ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, gazilerin 29 gündür eylemde olduğunu ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"Gazilerimiz 29 gündür Güvenpark'ta. 29'uncu günün sonunda ellerine geçmiş somut hiçbir şey yok. Eğer hükümete, yandaşlarına sorarsanız sırf onlara özgü bir kanun da çıktı. Fakat kanunun içeriği şunu gösteriyor ki gerçek manada hiçbir talep karşılanmış değil. Bu kanun, niyeyse aynı anda çerçeve yasayla birlikte Meclis gündemine getiriliyor. Er gazilerin hakları, bizim 'ihanet yasası' dediğimiz Meclis gündemine getirilen yasayla işleniyor ve onlara sus payı gibi dağıtılıyor. Sus payı gibi dağıtılan bu yasanın içinin bomboş olduğunun gaziler de farkında."

Güvenpark'a çok sayıda siyasetçinin geldiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir aya yakın süredir buraya birçok genel başkan, birçok milletvekili, birçok üst düzey siyasetçi geldi, gitti. Herkes şeref sözleri verdi. Fakat en nihayetinde er gazilerin yanında yine yalnızca biz varız. Buradan bir, bir buçuk kilometre ötede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an 'çerçeve yasa' adı verilen, bizim 'ihanet yasası' dediğimiz yasaya direnen Türk milliyetçisi milletvekilleri, İYİ Partili milletvekilleri var. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla burada er gazilerimizin yanındayız. Son ana kadar onların yanında olacağız."

Özel, şehit yakınları ve gazilerin rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit haklardan yararlanması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu memleketin evlatları bacaklarını, kollarını, gözlerini bu memlekete verdilerse son damla kanımıza kadar onların yanında durmaktan bir adım geri atmayacağız. Onlar kendi haklarını, hukuklarını alana kadar; rütbeli askerler gazi olduğunda, rütbeli askerler şehit olduğunda ne hakka sahiplerse o hakka sahip olana kadar onlarla birlikteyiz.

Bugün bir er gazimiz 50 bin lira maaşla geçinmeye çalışıyor. Burada kimle konuşsak kredi borçlarından bahsediyor. Protezleri dünyanın en kötü protezleri. Hak sahibi oldukları hiçbir şeyi gönüllerince kullanamıyorlar. Bu insanlar bir iş yerinde çalışsalardı, sanayide sıradan bir işçi olsalardı ve bacaklarını, kollarını, ellerini kaybetselerdi mahkemeler milyonlarca lira tazminata hükmederdi ve işveren bunu ödemek zorunda kalırdı. Bu insanlar 20 yaşında, hayatlarının baharında bu memlekete gözünü veriyor, kolunu veriyor, bacağını veriyor. Bu memleket, onlar öldükleri zaman ailelerine 18-20 bin lira maaş veriyor. Bunun karşısındayız. Er gazilerimizin daima yanında olacağız ve bir an olsun onları ne Güvenpark'ta ne de Türkiye'nin hiçbir noktasında yalnız bırakmayacağız."

ÖZDAĞ'DAN EMEKLİ KOMUTANLARA ÇAĞRI: BUNLAR SİZİN ASKERLERİNİZ

Ümit Özdağ daha sonra yeniden söz alarak, eylemcilerin 29 gündür "onur mücadelesi" verdiğini söyledi. Özdağ, şunları kaydetti:

"29 günden bu yana gazilerimiz burada bir onur mücadelesi veriyorlar. Bu mücadele verilirken Sevr Anlaşması'nın uğursuz 106'ncı yıl dönümünde, ki bunun tesadüf olma ihtimali yok, PKK'ya af yasa tasarısı Meclis'e getirildi. Gazilerimiz de böyle bir ortamda bu yasaya tepkilerini ortaya koymak için buradan Meclis'e yürümek ve protezlerini Meclis'in kapısına bırakıp geri dönmek istiyorlar."

Gazilerin yürüyüş talebinin kabul edilmediğini belirten Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu talepleri, yolları gördüğünüz gibi Çevik Kuvvet tarafından çevrilerek engellendi. Yürümelerine izin verilmiyor. Şimdi tekrar görüşme yapıldı. Sadece gaziler, 25 kişi için geçiş izni istendi. Ona da 'hayır' dediler. Buradan Ankara Emniyet Müdürü'ne ve İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunduk. Ondan da bir cevap almak mümkün olmadı."

Özdağ, eski Genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarına da Güvenpark'a gelmeleri çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Arkadaşlar, burada yerde oturan insanlar altı kurşun yemiş, sekiz kurşun yemiş; bacağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, kolunu kaybetmiş gaziler. Şimdi buradan, bu arkadaşların 1980'li, 1990'lı, 2000'li ve 2010'lu yıllarda komutanlığını yapmış Genelkurmay başkanlarına, kuvvet komutanlarına sesleniyorum: Sayın komutanlar, bunlar sizin askerleriniz. Ne zaman gelip sahip çıkacaksınız bunlara? Size emanetti bunlar. Anneler, babalar size emanet ettiler. Bakın şimdi yerde oturuyorlar. Gelin bir başlarını okşayın. Gelin bir öpün yanaklarından. Yazık değil mi? Onlar da sizin elinizi öpsünler. İsim vermiyorum. Hepiniz biliyorsunuz kim olduğunuzu. Sizi buraya bekliyorlar."

ÇERÇİOĞLU: BÜTÜN KOMUTANLARIMIZI GÜVENPARK'A BEKLİYORUZ

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Çerçioğlu da eski komutanlara çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"PKK terör örgütünün çıkışından bugüne kadar gazi arkadaşlarıma emir verip ölüme gönderen komutanlarımızı, emekli Genelkurmay başkanlarımızı, astsubaylarımızı, uzman çavuşlarımızı; hepsini buraya davet ediyoruz. Size emanet edildik. Emanete ihanet ediliyor şu anda. Hepimiz buradayız, bekliyoruz. Bütün komutanlarımızı Güvenpark'a bekliyoruz. Ailelerimiz bizi size emanet etti. Emanete sahip çıkmanız gerekiyor. Güvenpark'tayız, bekliyoruz hepinizi."

Kaynak: ANKA