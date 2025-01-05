İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri

İzmir'de 8 yıl önce adliye önünde PKK'lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

ŞEHİT FETHİ SEKİN MEZARI BAŞINDA ANILDI

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Sekin, şehadetinin 8'inci sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü, şehidin kabri başında dualar etti.

Ardından Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ndeki programa geçildi. Külliyede İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program şehit Fethi Sekin'in kardeşlerinin konuşmasının ardından 2024 yılında birinci olan kompozisyonun okunması, Şehit Polis Fethi Sekin adına atışta birinci olana madalya taktim edilmesi ve öğrenciler tarafından şiir okunması ile sona erdi. Anma törenine, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, STK temsilcileri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Fethi Sekin'in 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine yönelik PKK terör örgütünün saldırısını dikkati ve cesareti ile önleyerek büyük bir faciayı önlemek için bu yolda şehadete yürüdüğünü belirten Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Polis memuru polis Fethi Sekin'in kahramanlığıyla adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Vatan ve millet sevdasının simge isimlerinden biri olan şehit Fethi Sekin bugün tek başına beylik tabancasıyla hainlerin üzerine yürümüş masum hakim, savcı, avukat ve sivil vatandaşların canları uğruna kendi canını siper etmiş ve mertebelerin en üstü olan şehadet mertebesine yürümüştür. Şehidimiz gibi onun meslektaşları ve güvenlik güçlerimiz de onun desteğiyle kahramanca mücadele vermiş teröristlere, hainlere ve kötülere ülkeyi dar etmiştir. Dar etmeye de devam edeceklerdir" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şehit polis Fethi Sekin'in görev sırasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Sekin'in trafikte sürücüleri kontrol ettiği görüldü.