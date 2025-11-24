Haberler

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Güncelleme:
Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Şehit öğretmenin, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki mezarını ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve diğer ilgililer ziyaret etti.

Vali Baruş ve beraberindekiler, Yılmaz'ın annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'a sabır diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

Baruş, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın idealist, cesur ve fedakar bir öğretmenin ülkesi için neler yapabileceğini gösteren büyük bir yürek olduğunu belirterek Baruş, "Eğitim davasına kendini adamış, bu topraklardan yetişerek eğitim fakültesinden mezun olmuş ve 2016'da memleketine uzak bir yerde Şanlıurfa'da, Siverek'te Çiftçibaşı köyünde çocuklara aydınlığı götürmek için ilmin, irfanın damlalarından onlara da serpebilmek için kendini adamış bir öğretmendi." ifadelerini kullandı.

Baruş, Necmettin Yılmaz'ın mesleğine başlayalı henüz bir yıl olmadan şehit edildiğini anımsatarak, "2017'de memleketine gelirken maalesef bölücü terör örgütü PKK canileri tarafından yolu kesilerek kaçırıldı ve bir süre sonra da şehadet haberini aldı ailemiz, ülkemiz. Acılara boğulduk. Necmettin Yılmaz belki hayatını kaybetti, ruhunu rabbine teslim etti. Ama onun arkasından gelen yüzbinlerce eğitim neferi o meşaleyi yakmaya devam edecek." diye konuştu.

Şehidin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendilerine yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Bugün burada sadece bir öğretmeni değil, vatanına, milletine ve öğrencilerine gönlünü adamış bir yiğit için toplandık. Mesleğini sadece bir görev değil, bir ideal, bir kutsal emanet olarak görmüştü. Bu uğurda, bu topraklarda vatanı uğruna şehadet mertebesine ulaştı." dedi.

