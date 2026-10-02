SAS Komutanlığı Mavi Vatan ve Karadeniz'de 300'ü aşkın şüpheli cisme müdahale etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) Komutanlığı, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması ve deniz ulaşımının emniyeti için gece gündüz esasıyla çalışıyor. Karadeniz'deki mayın tehdidinden, terörle mücadeleye kadar yüksek riskli operasyonları üstlenen komandolar, yürüttükleri zorlu eğitimler ve görev sahalarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. SAS Komutanı Deniz Albay Dr. D. İlhan Sayıcı, "Gerektiğinde terörle mücadele bölgelerinde gerçekleştirilen özel görevlerde bulunuyoruz. Bütün bu görevler uzun yıllara dayanan eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksiksiz yerine getirilmek zorundadır. Çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata, son hatadır" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en kritik unsurlarından Sualtı Savunma (SAS) Komutanlığı, Mavi Vatan'ın güvenliği ve terörle mücadele operasyonlarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı gece gündüz esasıyla görev yapan SAS komandoları, icra ettikleri eğitimler ve katıldıkları operasyonlarla göz dolduruyor. Sualtı Savunma (SAS) Komutanı Deniz Albay Dr. D. İlhan Sayıcı ve SAS bünyesinde görev yapan Üsteğmen B., komutanlığın tarihi, görev alanları, yürütülen zorlu eğitim süreçleri ve bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

'BU GÖREVLER UZUN YILLARA DAYANAN EĞİTİM VE TECRÜBE GEREKTİRMEKTEDİR'

SAS Komutanlığı'nın köklü geçmişine ve üstlendiği stratejik rollere dikkat çeken Sualtı Savunma (SAS) Komutanı Deniz Albay Dr. D. İlhan Sayıcı, "1964 yılında kurulan SAS Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze, teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehdidinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok yüksek riskli görevi başarıyla yerine getirmektedir. SAS Komutanlığı'nın görev alanı oldukça geniştir. El yapımı patlayıcı düzenekler, patlamamış mühimmatlar, sürüklenen mayınlar, şüpheli cisimler ve daha birçok su altı tehditlerinin yanında gerektiğinde teröristle mücadele bölgelerinde gerçekleştirilen özel görevler. Bütün bu görevler uzun yıllara dayanan eğitim ve tecrübe gerektirmektedir" dedi.

PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, TEKNİK BİLGİ, LİDERLİK, YOĞUN STRES

Personel seçimindeki titizliğe ve yaklaşık 1 yıl süren zorlu eğitim sürecine de değinen Albay Dr. İlhan Sayıcı, "Bir SAS komandosu olmak kolay değildir. Öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve astsubaylardan tamamen gönüllülük esasına göre seçilen adaylar arasından, yaklaşık 1 yıl süren yoğun bir kurs eğitim dönemine maruz kalmanız gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil; psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendirilmektedir. Amacımız, personelimizi her türlü harekat ortamında görev yapabilecek bilgi, beceri ve dayanıklılığa ulaştırmaktır" dedi.

'BİZİM İÇİN İLK HATA SON HATADIR'

Patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ve Karadeniz'deki mayın tehditlerine karşı yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Sayıcı "SAS Komutanlığı'nın en önemli uzmanlık alanlarından biri patlayıcı maddelerin etkisiz hale getirilmesidir. Denizde veya karada tespit edilen mayınlar, patlamamış mühimmatlar, el yapımı patlayıcı düzenekler uzmanlaşmış SAS komandoları tarafından güvenli yöntemlerle etkisiz hale getirilir. Bütün bunlar yüksek dikkat ve disiplin gerektirir. Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksiksiz yerine getirilmek zorundadır; çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata, son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandoları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız, deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir." dedi.

'TAKTİK PENÇE HAREKATIYLA DENİZ MAYINLARI VE İDA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR'

SAS Komandosu Üsteğmen B. Taktik Pençe Harekatı'nın detaylarını paylaşarak, "SAS Komutanlığı, ülkemizin bekası, Mavi Vatan'ımızın huzuru için kendilerine tevdi edilen görevleri her türlü arazi ve deniz şartlarında, gündüz gece fark etmeksizin üstün disiplin ve görev anlayışıyla yerine getirmektedir. Bu zorlu görevlerden biri olan Taktik Pençe Harekatı, mayın karşı tedbirleri kapsamında deniz yüzeyinde sürüklenen İDA, İHA ve deniz mayınlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilir. SAS komandoları bölgeye helikopterle intikal ettikten sonra helikopterden denize atlayarak üzerlerinde bulunan patlayıcı düzeneği mayın üzerine yerleştirip bot veya helikopter vasıtasıyla emniyetli sahaya geri intikal ettikten sonra uzaktan imha faaliyeti gerçekleştirilir. Bugüne kadar aralarında İHA, İDA ve mayınların da bulunduğu 300'ün üzerinde şüpheli cisme SAS timleri tarafından müdahale edilmiştir" dedi.

SINIR ÖTESİNDE VE İÇ GÜVENLİK HAREKATLARINDA KRİTİK ROL

SAS komandolarının yurt içinde, sınır ötesinde ve uluslararası alanlarda üstlendiği tarihi görevler olduğuna değinen Üsteğmen B., "SAS Komutanlığı personeli, Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev almıştır. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari-Yüksekova, Çukurca, Bingöl bölgelerinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda, hendek ve şehir içi operasyonlarında aktif bir şekilde görev icra etmiş olup sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca Libya, Afganistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk görev sahalarında görev yapılmıştır. Bugün gerçekleştirilen eğitimde SAS komandoları tarafından meskun mahalde muharebe teknikleri kullanılarak bina içerisindeki tuzaklanmış rehine ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı ise keskin nişancı ve roketatar atışıyla etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

'HAREKAT TARZIMIZDA TAKIM RUHU ÖN PLANDADIR'

Harekat tarzında takım ruhunun öne çıktığını söyleyen Üsteğmen B., "Harekat tarzımızda bireysellik değil, takım ruhu ön plandadır. Her görev, birbirine güvenen insanların oluşturduğu bir takım çalışmasıdır. Bu güven, yıllar süren eğitim ve birlikte geçirilen zor şartlar altında oluşmuştur. Bizim görev anlayışımızda korku, tereddüt ve hataya yer yok. Patlayıcı mühimmatlara müdahale başta olmak üzere gittiğimiz tüm görevlerde 'İlk hata, son hata' anlayışını benimseyerek hata yapma lüksümüzün olmadığını kendimize hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KURSU BAŞARIYLA TAMAMLAMA ORANI YÜZDE 30'

Üsteğmen S. ise SAS komandosu olmanın yüksek bir disiplin ve adanmışlık gerektirdiğini belirterek, "SAS komandosu olabilmek, uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin başarıyla tamamlanmasını gerektiriyor. Yaklaşık 1 yıl süren bu eğitimde, geçmiş yıllarda kursu başarıyla tamamlayan personel oranının yüzde 30'un altında olması, bu mesleğin ne denli yüksek bir disiplin, dayanıklılık ve adanmışlık gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor. SAS komandoları, gidilen görevlerin yanı sıra haftalık eğitim planlamasına istinaden atış, dalış, tahrip, helikopter ve arazi eğitimlerini birliğimize tahsisli eğitim sahalarında birinci öncelik emniyet prensibiyle gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

'DAYANIKLILIĞI SÜREKLİ VE DİSİPLİNLİ EĞİTİMLE GELİŞTİREBİLİRİZ'

SAS komandosunun fiziksel ve zihinsel olarak her an göreve hazır olduğunu belirten Üsteğmen S., "Bunun yanı sıra, personelin fiziksel gelişimini haftanın her günü icra ettiğimiz kara fizik kondüsyon ve deniz fizik kondüsyon eğitimleriyle de desteklemeye özen gösteriyoruz. Yaptığımız işin gerektirdiği fiziksel ve mental dayanıklılığı ancak sürekli ve disiplinli bir eğitimle geliştirebiliriz. Eğitimlerimiz sadece fiziksel dayanıklılığa değil, sabır, soğukkanlılık, dikkat ve karar verme yeteneğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı