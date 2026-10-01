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Atilla Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu

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Atilla Atasoy 53 yıllık müzik kariyerine noktayı koydu
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53 yıllık müzik kariyerinin ardından sahne çalışmalarını sonlandırma kararı alan Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini açıkladı. Atasoy, sahnelere veda ederken müzikten tamamen kopmayacağını, yaklaşık 200 bestesini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz açacağını duyurdu.

53 yıllık müzik kariyerinin ardından sahne çalışmalarına son verme kararı alan Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini açıkladı. Atasoy, sahnelere veda etse de müzikten tamamen kopmayacağını ve yaklaşık 200 bestesini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz olarak açacağını duyurdu.

“VAZGEÇEBİLMEK DE BİR BAŞARIDIR”

Attila Atasoy, 53 yıldır sürdürdüğü müzik kariyerinde sahne çalışmalarını sonlandırma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kararını, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” sözleriyle açıklayan Atasoy, bundan sonraki süreçte yalnızca özel yardım gecelerinde sahne alacağını belirtti.

53 YILDA 200 BESTE, 1000'E YAKIN ŞARKI

Menajersiz olarak sürdürdüğü 53 yıllık kariyerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Atasoy, bu süreçte yaklaşık 200 beste ve 1000'e yakın şarkı ürettiğini söyledi.

Sanatçı, yıllar boyunca elde ettiği şöhreti maddi kazanca dönüştürememiş olmasına ise üzülmediğini ifade etti.

Atasoy, “Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun” ifadelerini kullandı.

BESTELERİNİ GENÇ MÜZİSYENLERE ÜCRETSİZ AÇACAK

Sahne kariyerine nokta koyan Atasoy, müzik çalışmalarını ise tamamen bırakmayacak. Sanatçı, yaklaşık 200 bestesini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz olarak sunacağını açıkladı.

Atasoy, eserlerini genç isimlerin kullanımına açarken MESAM kapsamındaki haklarının ise saklı kalacağını belirtti.

SADECE YARDIM GECELERİNDE SAHNE ALACAK

53 yıllık kariyerinde çok sayıda eser üreten Atilla Atasoy, aldığı kararla düzenli sahne çalışmalarına veda etmiş olacak. Bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser verecek olan sanatçı, besteleri ve müzik üretimiyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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