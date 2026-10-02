Bursa İnegöl'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan adayın sınavı sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday, gözetmen tarafından yakalandı.

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavına ilk kez giren S. S. (18), sınav sırasında kopya çekmeye çalıştı.

Durumu fark eden gözetmen, adayın üzerinde yaptığı kontrolde kulağında sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı