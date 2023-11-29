Çanakkale'de 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı' başladı

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' başladı.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' başladı.

'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' öncesi Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saffet Konferans Salonu'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, tatbikat hakkında bilgi paylaşarak, 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

'TATBİKAT 3 SAFHADA İCRA EDİLECEKTİR'

Tatbikata adına veren Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyleyen Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, "Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olan kahraman Nusret Mayın Gemisin'nin anısını yaşatmak maksadıyla asıl gemi planına birebir uyacak şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında TCG Nusret Müze Gemisi inşa edilmiştir. Dünyada birçok müze gemi bulunmakla beraber modern seyir cihazlarıyla donatılmış TCG Nusret, yüzer gemi olarak emsallerinden ayrılmaktadır. Türkiye'nin ev sahipliğinde Saroz Körfezi'nde icra edilecek Nusret 2023 Davet Tatbikatı Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat mayın filosu komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı Nusret 2023 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan katkısı ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, TCG- Bayraktar Sancak Gemisi'nde teşkil edilecek 'Mayın Harbi Hareket Merkezi' aracılığıyla Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edilecektir" diye konuştu.

Tatbikata katılacak birlikler hakkında bilgi veren Mustafa Kaya şunları dedi:

"Tatbikata Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru, 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 karakol gemisi, 8 mayın avlama gemisi, 2 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, 2 Sahil Güvenlik gemisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 görev uçuşu F-16 ve 1 C-130 nakliye uçağı iştirak edecek. Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi, Hırvatistan'dan patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi, ayrıca ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek. Tatbikatta Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan toplam 20 gözlemci personel birlikler gözlemci yer alacak."

'EMNİYET TEDBİRLERİNİ ALIYORUZ, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye denizlerinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalan 200'ün üzerinde mayının tespit edildiğini bildiren Kaya, "Bu mayınların 100 yıla aşkın süredir derin denizlerde olduğunu ve teknik olarak tehlikeli olma potansiyelini kaybettiklerini bilmemize rağmen biz yine gerekli emniyet tedbirlerini alıyoruz, almaya devam edeceğiz" dedi.

'17 TANESİ TESPİT VE İMHA EDİLMİŞTİR'

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Karadeniz'e sürüklenen mayın tehdidinin mevcut olduğunu belirten Kaya, "Türk Deniz Kuvvetleri olarak denizden ve havadan bütün unsurlarımızla sahadaki bu riski minimize edilecek şekilde 7 gün, 24 saat esasına uygun olarak keşif gözetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yine bildiğiniz üzere bölgede 400 üzerinde mayın olduğu bunlardan 17 tanesi tespit ve imha edilmiştir" diye konuştu.

Düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' Türk deniz, kara ve hava unsurlarının yanı sıra NATO unsurlarından İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan ile dost ve müttefik ülkeler ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan katılırken, Azerbaycan, Bahreyn, Brezilya, Bulgaristan, Güney Kore, Filipinler, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Umman'dan birlikler gözlemci olarak yer alacak.