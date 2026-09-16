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155 bin TL'lik bilgisayar sipariş etti, kutudan mermer çıktı

155 bin TL'lik bilgisayar sipariş etti, kutudan mermer çıktı
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Türkiye'de internet üzerinden 155 bin TL değerinde MacBook Pro siparişi veren bir vatandaş, kargosunu açtığında bilgisayar yerine mermer parçalarıyla karşılaştığını öne sürdü. Kutu açılışını baştan sona videoya aldığını belirten vatandaş, elinde tüm kanıtların bulunduğunu ve alışveriş platformunun konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Türkiye'de internet üzerinden 155 bin TL değerinde MacBook Pro siparişi veren bir vatandaş, kendisine teslim edilen paketi açtığında büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, bilgisayarın bulunması gereken kutudan mermer parçaları çıktığını öne sürdü.

KUTU AÇILIŞINI BAŞTAN SONA KAYDETTİ

Siparişini teslim aldıktan sonra kutu açılışını detaylı şekilde videoya kaydeden vatandaş, böylece yaşananları görüntülediğini belirtti. Bilgisayar yerine mermer parçalarıyla karşılaştığını söyleyen vatandaş, olayla ilgili tüm kanıtların elinde olduğunu ifade etti.

155 BİN TL'LİK SİPARİŞ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından alışveriş platformuyla iletişime geçen vatandaş, telefon üzerinden yetkililere ulaşamadığını ancak canlı destek üzerinden talep oluşturulduğunu aktardı. Platformun 155 bin TL'lik siparişle ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

GELİŞMELERİ PAYLAŞACAK

Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından duyuran vatandaş, inceleme sürecini takip ettiğini ve yaşanacak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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