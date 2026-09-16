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Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda Haber Videosunu İzle
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
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Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde ilk ayrılık kararı verildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin, sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 26 maç kaçıran Wilfried Singo'yu gözden çıkardığı belirtildi. 30 milyon euro bonservis bedeli ödenen futbolcuyla kiralık formülü dahil yolların ayrılması ve yerine doğrudan ilk 11'de oynayacak bir sağ bek alınması planlanıyor.

  • Galatasaray yönetimi, sakatlıkları nedeniyle düzenli forma giyemeyen Wilfried Singo ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.
  • Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Singo, transferinden bu yana sakatlıkları nedeniyle 26 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
  • Singo'nun ardından sağ bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, bu bölgeye doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu almak istiyor.

Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Dursun Özbek yönetiminin ocak ayında hem ayrılıklar hem de yeni transferler konusunda önemli hamleler yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

SINGO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin yollarını ayırmayı planladığı ilk isim Wilfried Singo oldu. Sarı-kırmızılıların, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli olarak forma giyemeyen Fildişi Sahilli futbolcunun durumundan memnun olmadığı ve devre arasında ayrılık için harekete geçeceği öne sürüldü.

TAM 26 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Singo, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde sakatlıklarla mücadele etti. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinden bu yana sakatlıkları nedeniyle 26 karşılaşmada takımını yalnız bıraktığı belirtildi.

YILLIK 4,8 MİLYON EURO KAZANIYOR

Singo'nun yıllık 4,8 milyon euro kazandığı belirtilirken yüksek maliyetinin ayrılık sürecini zorlaştırabileceği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin bonservisiyle ayrılık gerçekleşmemesi durumunda kiralık seçeneğini de değerlendireceği aktarıldı.

YERİNE YENİ SAĞ BEK GELECEK

Sarı-kırmızılıların Singo ile yollarını ayırmasının ardından sağ bek transferi yapmayı planladığı belirtildi. Habere göre yönetim, bu bölgeye rotasyon için değil, doğrudan ilk 11'de görev yapabilecek bir futbolcu transfer etmek istiyor. Yeni transferin gerçekleşmesi halinde mevcut düzende sağ bekte kullanılan Sallai'nin de ilk 11'deki yerini kaybetmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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