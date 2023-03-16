Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sele neden olup can kayıplarına yola açtı. İki ili vuran sel felaketinde son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sağanak yağış vurdu. İki kentte de saatlerdir etkili olan yağış sele neden olurken can kayıpları yaşandı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ KAYIP

Sel felaketiyle ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca, "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir." dedi.

"HASTALARIN NAKLİ SAĞLANDI"

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti: "Olay yerine Şanlıurfa'da 93 Ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman'da 5 Ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır. Gereken sağlık hizmetleri muntazam şekilde verilmektedir. Şanlıurfa'da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin -1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır. Bilhassa, depremin sonuçlarına karşı büyük mücadele verdiğimiz bugünlerde, Allah benzer olaylardan korusun."

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gece başlayan ve gün boyu devam eden yağışlar sonrası Şanlıurfa'da okullar dünün ardından bugün de tatil edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Sel felaketi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Adıyaman-Çelikhan karayolunun 0-54 km'leri arası aşırı yağış nedeniyle saat 16:00 itibariyle ağır araç trafiğine kapatılmıştır." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM BETERİNDEN KORUSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.