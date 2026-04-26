Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda, Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Nisan 2026 Pazar günü; Şanlıurfa, Elazığ'ın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA