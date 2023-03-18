Şanlıurfa'da su basan otoparktaki 170 araç çıkarıldı, kayıp TIR şoförü aranıyor

ŞANLIURFA'daki, sel nedeniyle su basan otoparkta çamurla kaplanan 170 araç, çıkarıldı. 16 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan TIR şoförü Emin Ergün ise aranıyor. Çalışmalar sırasında, TIR'ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları ise tankerlerle yapılan takviye suyla giderilmeye çalışılıyor. Sel nedeniyle içme sularındaki kirlilik ve çamurlu oluşundan dolayı yapılan kesinti sonrası sabah saatlerinde kısmi olarak bazı bölgelere su verilmeye başlandı.