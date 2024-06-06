Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı adam karantinaya alındı
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Mustafa Şahin isimli bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şahin'i kol ve bacağından ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkarken şahıs bunun üzerine hastanede karantinaya alındı. Belediye ekipleri bölgede başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.
Şanlıurfa'da yaşayan bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak kuduz köpek tarafından ısırıldı. Köpekten alınan numune sonucunda kuduz olduğu tespit edildi ve Şahin karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise başıboş köpekleri toplamaya başladı.
İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI
Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
KÖPEĞİN KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLÜYOR
Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.