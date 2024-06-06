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Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı adam karantinaya alındı

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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Mustafa Şahin isimli bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şahin'i kol ve bacağından ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkarken şahıs bunun üzerine hastanede karantinaya alındı. Belediye ekipleri bölgede başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

Şanlıurfa'da yaşayan bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak kuduz köpek tarafından ısırıldı. Köpekten alınan numune sonucunda kuduz olduğu tespit edildi ve Şahin karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise başıboş köpekleri toplamaya başladı.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı adam karantinaya alındı

KÖPEĞİN KUDUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı adam karantinaya alındı

BAŞIBOŞ KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLÜYOR

Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı adam karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Şahin Şanlıurfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SALİH:

sokaktaki hayvanların bakımı,islahı,vs Belediyelerde. Belediyelerin bu işi yapması gerekiyor ama boş şeylere para aktarmaktan dolayı sokak hayvanlarını toplayamıyor işte

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