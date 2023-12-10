Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da Aslan ve Sarı aileleri arasında çıkan kavgada Haşmet Sarı öldü, 2 kişi yaralandı. Polis müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da sabah kavga ettikleri için birbirinden şikayetçi olan Aslan ve Sarı aileleri emniyetten çıkarken, yine birbirine girdi. Silahların kullandıldığı kavgada Haşmet Sarı (39 ) öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaköprü kavga Olay Şiddet Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title