Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'li vekiller Suruç'a alınmadı! Gerginlik had safhaya çıktı Güncel Haberler TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı'nı basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li milletvekillerden oluşan grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine alınmadı. HDP'li milletvekillerine Şanlıurfa Valiliği'nce alınan 15 günlük yasak gerekçe gösterildi. Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterirken, ellerindeki su şişesiyle dronu uzaklaştırmaya çalıştılar. HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan ile partililerin bulunduğu bir grup, Suruç ilçesinin Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek istedi. 15 GÜNLÜK YASAK GEREKÇE GÖSTERİLDİ Suruç ve sınıra ulaşımın sağlandığı bölgelerde zırhlı araçlarla önlem alan jandarma ekipleri, HDP'li grubu durdurdu. İlçeye girmek isteyen gruba Şanlıurfa Valiliği'nce kent merkezi ve ilçelerinde 15 günlük basın açıklaması, miting, yürüyüş yapılmamasına yönelik yasaklama kararı aktarıldı. GRUBUN ÇEVRESİ BARİKATLARLA ÇEVRİLDİ Alınan yoğun güvenlik önlemine ve ilçeye girişlerine izin verilmemesine HDP'liler tepki gösterdi. Jandarmanın geçişe izin vermemesi üzerine grubun çevresi barikatlarla çevrildi. Grubun yolda bekleyişi devam ediyor. DRONA SU ŞİŞESİ ATTI Yolda bekleyişleri süren milletvekilleri, dron ile üzerlerinde çekim yapılmasına tepki gösterdi. HDP Milletvekilli Ömer Öcalan elindeki su şişesiyle dronu uzaklaştırmak istedi. Gelen tepkiler üzerine dronlar uzak mesafeden görüntü almaya devam etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Suriye TSK Güncel Haberler

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