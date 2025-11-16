Haberler

Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

  • Şanlıurfa'da bir inşaat göçüğünde 2 işçi hayatını kaybetti.
  • Şanlıurfa'da bir inşaat göçüğünde 3 işçi yaralandı.
  • Göçük, Kısas Mahallesi'nde beton dökümü sırasında meydana geldi.

Şanlıurfa'da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılırken işçilerden 2'si kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.

